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26 Mayıs Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye sahibini buldu!

26 Mayıs 2021 Çarşamba - 20:39 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 20:42

Şans Topu 26 Mayıs çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 570 bin 581 TL. İşte Şans Topu çekiliş sonuçları ve sorgulama sayfası...


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 570 bin 581 TL. 26 Mayıs 2021 Şnas Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -14-21-24-27-31- ve +3 oldu.
 
26 MAYIS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Haftanın iki günü; çarşamba ve pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de www.millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre, 511 bilen iki kişi 285.290,85 TL kazandı.
 

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