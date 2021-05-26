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26 Mayıs koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

26 Mayıs 2021 Çarşamba - 20:09 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 20:27

Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 738 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 214 Kovid-19 testi  yapıldı. 8 bin 738 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi yaşamını yitirdi, hasta  sayısı 681 olarak kayıtlarda yer aldı.
 
 
Ağır hasta sayısı 1561 oldu, 12 bin 205 kişinin Kovid-19 tedavisinin  veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 57 bin 713'e  yükseldi.
 
Toplam test sayısı 53 milyon 38 bin 651'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon  212 bin 123, vefat sayısı 46 bin 787 oldu.
 
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1,  yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9,  ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 

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