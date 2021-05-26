26 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 158 milyon 259 bin 709 TL. 26 Mayıs 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -47-48-49-52-58-85- ve joker:15 oldu.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi saat 21.30'da www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre ise 6 ve 5+1 bilen talihli çıkmadı ve ikramiye sonraki çekilişe devretti.