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26 Mart koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

26 Mart 2021 Cuma - 20:21 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 20:33

Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 985 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 220 bin 985 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 81  kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 1253 olarak  açıklandı.
 
 
Son 24 saatte 20 bin 208 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 921 bin 37'ye yükseldi.
 
Test sayısı 37 milyon 433 bin 913'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 149  bin 94, vefat sayısı 30 bin 772, ağır hasta sayısı 1810 oldu.
 
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2,  yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,  ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat,  filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vefat sayısı
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