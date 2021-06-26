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26 Haziran koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

AA |  26 Haziran 2021 Cumartesi - 19:35 | Son Güncelleme : 26 06 2021 - 19:44

Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 561 Kovid-19 testi  yapıldı, 5 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, hasta  sayısı ise 470 olarak kayıtlarda yer aldı.
 
Ağır hasta sayısı 733 oldu, 7 bin 402 kişinin Kovid-19 tedavisi veya  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 269 bin 294'e yükseldi.
 
Test sayısı 59 milyon 890 bin 147'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 404  bin 144, vefat sayısı 49 bin 524 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9,  yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3,  ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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