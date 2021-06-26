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26 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

26 Haziran 2021 Cumartesi - 22:59 | Son Güncelleme : 26 06 2021 - 22:59

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'nun bu hafta gerçekleştirilen son çekilişinin ardından vatandaşlar oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğine dair araştırmalarını sıklaştırdı. İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...


Çılgın Sayısal Loto'nun bu hafta içerisindeki son çekilişi gerçekleştirdi. 6 ve 5+1 bilenin çıkmadığı Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 4 kişi 142.813,15 TL, 4 bilen 306 kişi 1.866,80 TL, 3 bilen 13.531 kişi 105,50 TL ve 2 bilen 203.040 kişi 10,55 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

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