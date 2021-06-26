Çılgın Sayısal Loto'nun bu hafta içerisindeki son çekilişi gerçekleştirdi. 6 ve 5+1 bilenin çıkmadığı Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 4 kişi 142.813,15 TL, 4 bilen 306 kişi 1.866,80 TL, 3 bilen 13.531 kişi 105,50 TL ve 2 bilen 203.040 kişi 10,55 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu
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- 26 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı
26 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı
26 Haziran 2021 Cumartesi - 22:59 | Son Güncelleme : 26 06 2021 - 22:59