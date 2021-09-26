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26 Eylül koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

26 Eylül 2021 Pazar - 19:23 | Son Güncelleme : 26 09 2021 - 19:51

Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.


Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
 
Buna göre son 24 saatte 341 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 861  kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise  24 bin 875 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,18,  birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,10 olarak kayıtlara geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 840 bin  404'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 198 bin 481  doz aşı uygulandı.
 
En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir  oldu.
 
En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak  sıralandı.
 
"Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım"
 
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin  Koca, "Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı?  Tam doz aşı olanların sayısı? Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça  yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep  birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım." ifadelerini kullandı.
 

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Sağlık Bakanlığı 26 Eylül koronavirüs vefat sayısı
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