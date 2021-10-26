26 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı açıklandı!

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Türkiye'nin 26 Ekim 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Tabloya göre son 24 saatte 356 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 643 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada kronik hastalara aşı uyarısı yaparak, "Covid-19, kronik hastalıklarla bir araya geldiğinde ağır geçirilmesi ihtimali artıyor. Aşı bu ihtimale karşı tabloyu büyük oranda değiştiriyor. Kronik hastalığınız varsa aşı konusunda özenli olun. İstenilen sonucun dozlar tam olduğunda alındığını unutmayın" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 26 Ekim Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan son tabloya göre son 24 saatte 356 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 643 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN KRONİK HASTALARA AŞI UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kronik hastalara aşı uyarısı yaparak, "Covid-19, kronik hastalıklarla bir araya geldiğinde ağır geçirilmesi ihtimali artıyor. Aşı bu ihtimale karşı tabloyu büyük oranda değiştiriyor. Kronik hastalığınız varsa aşı konusunda özenli olun. İstenilen sonucun dozlar tam olduğunda alındığını unutmayın" ifadelerini kullandı.

25 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 25 Ekim corona virüs tablosundaki test sayısını 351 bin 152 olarak açıklarken, 27 bin 663 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 232 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 30 bin 824 olarak açıklanmıştı.