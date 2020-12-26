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26 Aralık koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

26 Aralık 2020 Cumartesi - 19:10 | Son Güncelleme : 26 12 2020 - 20:03

Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Aralık koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saate 253 kişi hayatını kaybetti, 3.002 kişinin testi pozitif çıktı.


Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 253 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 15 bin 118 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.  
 
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 243 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 19 bin 624’e yükseldi. Bugün toplam 178 bin 872 test yapılırken, 15 bin 118 yeni vaka sayısı, 3 bin 2 kişi de yeni hasta sayısı oldu. Toplam vaka sayısının 2 milyon 133 bin 373 olduğu, bugün iyileşen 23 bin 231 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 994 bin 34'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,1 toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 501 olduğu açıklandı.
 
 “Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor”
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele.” ifadelerine yer verdi.
 

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Türkiye koronavirüs vefat sayısı
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