26 Aralık koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 253 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 15 bin 118 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 243 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 19 bin 624’e yükseldi. Bugün toplam 178 bin 872 test yapılırken, 15 bin 118 yeni vaka sayısı, 3 bin 2 kişi de yeni hasta sayısı oldu. Toplam vaka sayısının 2 milyon 133 bin 373 olduğu, bugün iyileşen 23 bin 231 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 994 bin 34'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,1 toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 501 olduğu açıklandı.

“Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor”