26 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları! İşte Çılgın Sayısal Loto sonucu!

Şans oyunları arasında en çok tercih edilen Sisal Şans Çılgın Sayısal Loto'da büyük çekiliş dün akşam Seda Sayan'ın sunumuyla gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da devreden ikramiye tutarı ise 91 milyon 182 bin 578 TL'ye ulaştı.
26 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİ
Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın üçüncü çekilişi TV 8 Ekranlarında Seda Sayan gerçekleştirdi.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
18 - 33 - 38 - 42 - 56 - 79 Joker: 89