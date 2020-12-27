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26 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları! İşte Çılgın Sayısal Loto sonucu!

27 Aralık 2020 Pazar - 10:46 | Son Güncelleme : 27 12 2020 - 10:46

26 Aralık akşamı çekilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucunu merak eden pek çok kişi 26 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını araştırıyor. Peki Çılgın sayısal lotoda hangi numaralar kazandırdı? İşte 26 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran şanslı numaralar...


Şans oyunları arasında en çok tercih edilen Sisal Şans Çılgın Sayısal Loto'da büyük çekiliş dün akşam Seda Sayan'ın sunumuyla gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da devreden ikramiye tutarı ise 91 milyon 182 bin 578 TL'ye ulaştı.
 
26 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİ
 
Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın üçüncü çekilişi TV 8 Ekranlarında Seda Sayan gerçekleştirdi. 
 
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
 
18 - 33 - 38 - 42 - 56 - 79 Joker: 89
 
 
 

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