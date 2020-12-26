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26 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı

26 Aralık 2020 Cumartesi - 22:56 | Son Güncelleme : 26 12 2020 - 22:56

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. 26 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişine katılan vatandaşlar, sonuçlar için meraklanmaya başladı. Peki bugün hangi numaralar kazandırdı? İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında şanslı numaralar...


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunları arasında en çok tercih edilen Çılgın Sayısal Loto'da büyük çekiliş bu akşam yapıldı. Devreden ikramiye tutarı ise 91 milyon 182 bin 578 TL'ye ulaştı.
 
26 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİ
 
Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın üçüncü çekilişi bu akşam yapıldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.45'te Seda Sayan'ın sunumuyla TV8'de ve www.millipiyangoonline.com MPTV aracılığıyla canlı olarak yayınlandı. 
 
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
 
18 - 33 - 38 - 42 - 56 - 79 Joker: 89

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