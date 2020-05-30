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2500 kadın polis alımı başvuruları ne zaman? Bakan Soylu açıkladı! 2 bin 500 kadın polis alınacak!

30 Mayıs 2020 Cumartesi - 14:34 | Son Güncelleme : 30 05 2020 - 14:53

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir internet sitesinin online yayınına konuk oldu. Corona virüs sürecinde alınan önlemler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Soylu, Polis alımlarının önümüzdeki dönemde devam edeceğini belirterek yaklaşık 2 bin 500 kadın polisi daha istihdam edeceklerinin müjdesini verdi. Bu haberin ardından pek çok kişi polis alımlarına ilişkin "Polis alımlar ne zaman? 2500 kadın polis alımı başvuruları başladı mı? 2500 kadın polis alımı başvuruları nasıl yapılır?" sorularını araştırıyor. İşte 2500 kadın polis alımına ilişkin detaylar...


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı online yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Mart ayından bu yana İçişleri Bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Süleyman Soylu, polis alımlarına ilişkin müjdeli haberi canlı yayında verdi. Peki, Polis alımlar ne zaman? 2500 kadın polis alımı başvuruları başladı mı? 2500 kadın polis alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte 2500 kadın polis istihdamına ilişkin detaylar...
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, YouTube canlı yayınında Gazeteci Hadi Özışık'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İçişleri Bakanlığı'nın başta terör faaliyetleri olmak üzere bakanlığın corona virüs döneminde aldığı önlemleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.  
 
Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak toplumsal bütünlüğe zarar  verecek gelişmeleri yakından takip ederek hukuk çerçevesinde gereken işlemleri  yaptıklarını ifade etti.
 
Türkiye'nin zamanında aldığı önlemler sayesinde koronavirüsle  mücadelede önemli bir başarı elde ettiğini hatırlatan Soylu, bu tablonun dünyanın  birçok ülkesi tarafından örnek gösterildiğini vurguladı. Koronavirüsle mücadele sürecinde de kamu düzeninin sağlanması için  kolluk kuvvetlerinin özveriyle görev yaptığını anlatan Soylu, koronavirüsün  Türkiye'de görülmesinden önceki 60 gün ile sonraki günler kıyaslandığında evde  kadına yönelik şiddet oranının yüzde 12 azaldığını, kadın cinayetlerinin ise  yüzde 38 düştüğünü açıkladı.
 
POLİSLER 3600 EK GÖSTERGE ALACAK MI? 3600 EK GÖSTERDE SON DURUM NE?
 
Bakan Soylu, bekçilerin göreve başlamasıyla asayiş olaylarından azalma  olduğuna dikkati çekerek "Günlük hırsızlık olayları İstanbul'da 79'dan 25'lere,  Ankara'da 2, İzmir de 5'li rakamlara düşmüşse bunda bekçilerin payı vardır.  Bekçilerin kimlik sorma yetkisine gelince 1966'dan beri böyle bir hakka  sahipler." dedi.
 
Polislere 3600 ek gösterge hakkının verilip verilmeyeceğine ilişkin  soruya Bakan Soylu, "Hükümet olarak bunu gerçekleştireceğiz. Bu konuda sözümüz  var." cevabını verdi.
 
POLİS ALIMLARI NE ZAMAN? 
 
Yakın bir zaman önce 3 bin kadın polisin istihdam edildiğini belirten  Bakan Soylu, buna rağmen Türkiye'deki kadın polis sayısının Avrupa ortalamasına  göre düşük olduğunu, bu nedenle yaklaşık 2 bin 500 kadın polisi daha istihdam  etmeyi düşündüklerini söyledi.
 
POLİS BAŞVURU ŞARTLARI
 
Bir önceki POMEM alımında adaylarda şu şartlar aranmıştı;
 
a) T.C. vatandaşı olmak,
 
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00),önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
 
ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00),önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)
 
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
 
e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
 
f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
 
ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
 
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
 
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 
h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 
ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
 
i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 
j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 
k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 
l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
 
m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.
 
 

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