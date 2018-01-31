25 yıldan beri FETÖ içindeymiş

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in eski koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın (35) hakkında FETO üyesi olduğu iddiasıyla 10,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede çok çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, itirafçı olan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Akın’ın da bulunduğu 5 şüpheli hakkında, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan iddianame hazırladı.

Şifreli konuşmalar

35 yaşında olan Akın, ifadesinde, FETÖ ile Adana ’da 1996’da 13 yaşındayken tanıştığını söyledi. Cemaat evinde şüphelilerden Mustafa Çopuroğlu ile tanıştığını, FETÖ içinde kullandığı Cenk kod adını da Çopuroğlu söylediği için kendi isteği ile seçtiğini anlatan Akın, Çopuroğlu’nun söylemesiyle 1997’de Kuleli Askeri Lisesi’ni kazanarak kaydını yaptırdığını, 2000’de Çopuroğlu’nun kendisini şüpheli Hüseyin Çetinkaya’ya devrettiğini belirtti.

Akın’ın, MİT TIR’larının durdurulması davasından tutuklanıp meslekten ihraç edilen eski Üsteğmen Önder Kır’la da tanışıklığı açığa çıktı. Hazırlıkta okurken, MİT TIR’larının durdurulması davasından tutuklanıp ihraç edilen eski Kır’ın açıktan abdest aldığını gördüğünü anlatan Akın, telefonda şifreli konuştuklarını, kontorlü ya da ankesörlü telefondan görüşüldüğünü, toplantının ya da görüşmelerin iptali ve yeni tarihin dışında görüşme yapılmadığını, görüşmenin iptali için “halı saha maçı iptal” veya “Bu hafta sinemaya gitmiyoruz” denildiğini anlattı. Akın, örgütten ayrılmak istediğini ancak her defasına tehdit edildiğini söyledi. (Milliyet)