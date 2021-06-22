25 yılda 350 bin kilometre yol yaptı ve Türkiye'nin Gastronomi Atlası'nı hazırladı

Şef, seyyah ve araştırmacı Ömür Akkor’un Türkiye’yi karış karış gezdiği 25 yılda oluşan gezi rotalarını ve lezzet noktalarını harita ve çizimleriyle anlattığı “Türkiye Gastronomi Atlası” seyahat severlerin beğenisine sunuldu.Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesini ve bütün şehirlerini karış karış gezen Ömür Akkor’un kendi keşfiyle ortaya çıkardığı lezzet noktaları ve gezi rotaları, seyahatseverlerin beğenisine sunuldu.

Seyahatseverleri ve yeni lezzet duraklarını keşfetmek isteyen lezzet tutkunlarını eşsiz bir yolculuğa çıkaracak kitaba ek olarak, yedi bölgenin ayrı ayrı haritaları da okuyucuya sunuluyor. Ketebe Yayınları'dan çıkan kitap seyahate çıkacakların kolaylıkla yanlarına alabilecekleri haritalar Türkiye’nin zengin mutfak kültürünü gözler önüne seriyor.

Şef Ömür Akkor “Ege’den Doğu Anadolu’ya, Karadeniz’den Akdeniz’e keşfedilmeyi bekleyen çok nokta var”

İlk seyahatinin üzerinden 25 yıl geçen Ömür Akkor “25 yıldan bu yana il il dolaştığım Anadolu’nun her noktası ayrı bir keşifti benim için. Bu kitapta göreceğiniz çizimlerin ve mutfakların bendeki anıları unutulmaz. Bir şehre giderken nerede ne yenir, neresi görülmelidir, o ilin en lezzetli yemeği nedir bu kitapta çizimlerimle aktarmaya çalıştım. Tatile çıkacaklara, keşfetmeyi ve iyi yemek yemeyi sevenlere bir rehber olmasını arzuladığım Türkiye Gastronomi Atlası aynı zamanda Anadolu’nun kültür yelpazesini de bize gösteriyor” dedi.Türkiye’nin dört bir yanından getirilen lezzetler Türkiye Haritası üzerinde ait oldukları bölgelerde sergilendi. Ömür Akkor yıllar süren seyahatleri sonucunda keşfettiği lezzetlerin yanı sıra kendisi tarafından reçetelendirilen yemeklerin hikayeleri hakkında toplantıya katılan konuklarına bilgi verdi. Yemek medeniyetinin başkentinin Anadolu olduğunu belirten Ömür Akkor az bilinen ya da unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini Türkiye’nin Gastronomi Atlası kitabında toplayarak tarihe not düşmek istediğini ifade etti.