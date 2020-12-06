Gold Film’in yapımcılığını, yönetmenliğini Ömür Atay’ın üstlendiği Sırma Yanık’ın ise senaryosunu yazdığı “Yaşı 19” dizisinin kadrosunda Deniz Çakır, Fikret Kuşkan, Tolga Güleç gibi ünlü isimler yer alıyor.
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- 25 yıl sonra aynı dizide!
25 yıl sonra aynı dizide!
06 Aralık 2020 Pazar - 12:06 | Son Güncelleme : 06 12 2020 - 12:06
25 yıl önce “Bir Kadının Anatomisi” filminde rol alan Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ, “Yaş 19” dizisinin kadrosuna dahil oldu.
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