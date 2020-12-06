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25 yıl sonra aynı dizide!

06 Aralık 2020 Pazar - 12:06 | Son Güncelleme : 06 12 2020 - 12:06

25 yıl önce “Bir Kadının Anatomisi” filminde rol alan Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ, “Yaş 19” dizisinin kadrosuna dahil oldu.


Gold Film’in yapımcılığını, yönetmenliğini Ömür Atay’ın üstlendiği Sırma Yanık’ın ise senaryosunu yazdığı “Yaşı 19” dizisinin kadrosunda Deniz Çakır, Fikret Kuşkan, Tolga Güleç gibi ünlü isimler yer alıyor.
 

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25 yıl dizi bir kadın
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