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25 yıl hapisle aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

DHA |  15 Ekim 2021 Cuma - 10:07 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 10:07

Adana’da küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 25 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Şahin Y. (23), polis tarafından saklandığı evde yakalanıp, tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 25 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Şahin Y.’nin (23) Yüreğir ilçesi İncirlik Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Şahin Y., yapılan baskında yakalandı.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından Şahin Y., adliyeye sevk edildi. Bu sırada Şahin Y., kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Sinemacı arkadaşlara başarılar diliyorum” dedi. Şahin Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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