25 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu
25 Temmuz 2021 Pazar - 20:44 | Son Güncelleme : 25 07 2021 - 20:44
Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 737 bin 811 TL. 25 Temmuz Şans Topu sonuçları belli oldu.
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu
'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 737 bin 811 TL. 25 Temmuz
2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran numaralar açıklandı. İşte sonuçlar...
ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU
25 Temmuz Şans Topu'nda kazandıran numaralar 8-13-26-27-33 ve joker 3 oldu.