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25 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı!

25 Nisan 2021 Pazar - 22:55 | Son Güncelleme : 25 04 2021 - 22:55

Süper Loto çekilişi yapıldı ve sonuçlar için aramalar başladı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 4 milyon 5 bin 924 TL. İşte, 25 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları...


Sisal Şans'ın düzenlediği ve Millipiyangoonline'da yer alan ilgi gören şans oyunlarından Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 4 milyon 5 bin 924 TL. 25 Nisan 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -5-11-18-40-47-59- oldu.
 
25 NİSAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Süper Loto çekiliş günü geldi ve sonuçlar için nefesler tutuldu. 25 Nisan çekilişi saat 21:30'da canlı olarak gerçekleştirildi. Çekiliş www.millipiyangoonline.com MP TV'den canlı olarak yayımlandı. Çekilişin ardından 6 bilen çıkmadı ve ikramiye sonraki çekilişe devretti.
 

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