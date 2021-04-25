25 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı!

Sisal Şans'ın düzenlediği ve Millipiyangoonline'da yer alan ilgi gören şans oyunlarından Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 4 milyon 5 bin 924 TL. 25 Nisan 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -5-11-18-40-47-59- oldu.
25 NİSAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Süper Loto çekiliş günü geldi ve sonuçlar için nefesler tutuldu. 25 Nisan çekilişi saat 21:30'da canlı olarak gerçekleştirildi. Çekiliş www.millipiyangoonline.com MP TV'den canlı olarak yayımlandı. Çekilişin ardından 6 bilen çıkmadı ve ikramiye sonraki çekilişe devretti.