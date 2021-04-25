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25 Nisan koronavirüs tablosu! Vaka sayılarında flaş gelişme

25 Nisan 2021 Pazar - 19:34 | Son Güncelleme : 25 04 2021 - 19:52

Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Nisan koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 Kovid-19 testi  yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi yaşamını yitirdi, hasta  sayısı 2 bin 801 oldu.
 
Son 24 saatte 51 bin 236 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 73 bin 644'e yükseldi.
 
Test sayısı 45 milyon 884 bin 258'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 629  bin 969, vefat sayısı 38 bin 358, ağır hasta sayısı 3 bin 590 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9,  yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1,  ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vefat sayısı
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