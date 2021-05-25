25 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar...
25 Mayıs 2021 Salı - 21:58 | Son Güncelleme : 25 05 2021 - 22:00
Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi.İşte, 25 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları...
Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. 25 Mayıs 2021 Süper Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar 16-23-24-35-37-57 oldu.
Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekiliyor.