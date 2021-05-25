25 Mayıs koronavirüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 25 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, Ağır hasta sayısı 1667 oldu, 11 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi.
24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 24 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 216 bin 655 olarak açıklarken, 7 bin 523 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 702 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 10 bin 003 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 034 bin 316 olarak açıklamıştı.