25 Mayıs 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.400 -3.58 EURO 10,3920 1.38
USD 8,4760 1.04 ALTIN 516,040 1.71
CANLI BORSA
TÜMÜ

25 Mayıs koronavirüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

25 Mayıs 2021 Salı - 19:46 | Son Güncelleme : 25 05 2021 - 19:50

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı.


Sağlık Bakanlığı, 25 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, Ağır hasta sayısı 1667 oldu, 11 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi.
 
24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
 
Sağlık Bakanlığı, 24 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 216 bin 655 olarak açıklarken, 7 bin 523 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 702 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 10 bin 003 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 034 bin 316 olarak açıklamıştı.
 

ETİKETLER

sağlık bakanlığı koronavirüs gelişme
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.