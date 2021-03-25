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25 Mart altın fiyatları: 25 Mart Çeyrek altın fiyatı, yarım altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 2021 bugün kaç TL?

25 Mart altın fiyatları: 25 Mart Çeyrek altın fiyatı, yarım altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 2021 bugün kaç TL?