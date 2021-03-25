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25 Mart 2021 altın fiyatları: Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar, güncel altın fiyatları bugün kaç TL oldu?

25 Mart 2021 Perşembe - 10:12 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 10:12

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından haftanın 4. işlem gününde de sorgulanmaya devam ediyor. Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Altın fiyatlarında dolar kuru ve ons altın etkisiyle yaşanan hareketlilik altın ile ilgili merakları artırdı. Çeyrek altın, gram altın ve yarım altından gibi iç piyasadaki altın türleri 25 Mart 2021 Perşembe günü itibariyle eşik seviyelerine yaklaştı. Peki, 25 Mart Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Mart 2021 altın fiyatları…


Gram, çeyrek ve yarım altın gibi iç piyasadaki altın türlerinde bir süredir dalgalı bir hareket var. Altın yatırımcıları dolar kuru ve ons altın kaynaklı değişimler nedeniyle altın fiyatlarında devam eden iniş çıkışları yakından takip ediyor. Yeni haftanın dördüncü gününde altın fiyatları merak ediliyor. Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı bugün 441 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 735 liradan, cumhuriyet altını ise 2,911 liradan işlem görüyor. 25 Mart Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI 25 MART 2021

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 1.735,31 dolar

Satış: 1.735,50 dolar

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 441,47 lira

Satış: 441,55 lira

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 715,57 lira

Satış: 731,42 lira

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.837,00 lira

Satış: 2.911,00 lira

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