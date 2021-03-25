25 Mart 2021 altın fiyatları: Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar, güncel altın fiyatları bugün kaç TL oldu?

Gram, çeyrek ve yarım altın gibi iç piyasadaki altın türlerinde bir süredir dalgalı bir hareket var. Altın yatırımcıları dolar kuru ve ons altın kaynaklı değişimler nedeniyle altın fiyatlarında devam eden iniş çıkışları yakından takip ediyor. Yeni haftanın dördüncü gününde altın fiyatları merak ediliyor. Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı bugün 441 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 735 liradan, cumhuriyet altını ise 2,911 liradan işlem görüyor. 25 Mart Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu?
ALTIN FİYATLARI 25 MART 2021
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 1.735,31 dolar
Satış: 1.735,50 dolar
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 441,47 lira
Satış: 441,55 lira
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 715,57 lira
Satış: 731,42 lira
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 2.837,00 lira
Satış: 2.911,00 lira
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