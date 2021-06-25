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25 Haziran koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

25 Haziran 2021 Cuma - 19:35 | Son Güncelleme : 25 06 2021 - 19:53

Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 936 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 630 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 936 Kovid-19 testi  yapıldı, 5 bin 630 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti, hasta  sayısı ise 477 olarak kayıtlarda yer aldı.
 
Ağır hasta sayısı 737 oldu, 7 bin 184 kişinin Kovid-19 tedavisi veya  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 261 bin 892'ye yükseldi.
 
Test sayısı 59 milyon 667 bin 586'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 398  bin 878, vefat sayısı 49 bin 473 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9,  yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3,  ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 

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Sağlık Bakanlığı 25 Haziran koronavirüs tablosu
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