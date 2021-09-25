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25 Eylül koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

25 Eylül 2021 Cumartesi - 21:11 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 21:30

Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
 
Buna göre, son 24 saatte 342 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin  145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı  ise 19 bin 199 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,98,  birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,02 olarak kayıtlara geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 641 bin  923'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 261  bin 628 doz aşı uygulandı.
 
 En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir  oldu.
 
En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak  sıralandı.
 
"Hep birlikte vaka sayısını kritik eşik olan 20 binin altına  indirebiliriz"
 
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca, "Vaka sayısı 19 bin. Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı  bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26  bin 145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına  indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter." ifadelerini  kullandı.
 

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Sağlık Bakanlığı 25 Eylül koronavirüs vefat sayısı
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