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25 Ekim koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı

AA |  25 Ekim 2021 Pazartesi - 21:15 | Son Güncelleme : 25 10 2021 - 21:36

Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Ekim koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 663 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi.


Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 152 Kovid-19 testi  yapıldı, 27 bin 663 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi. 
 
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
 
Buna göre, son 24 saatte 351 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin  663 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı  ise 30 bin 824 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77,68,  birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,95 olarak kayıtlara geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 115 milyon 480 bin  511'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 224 bin 799  doz aşı uygulandı.
 
En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu on il Ordu Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir Edirne, ve  Zonguldak oldu.
 
En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise  Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve  Bayburt olarak sıralandı.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı  paylaşımda, ikinci doz aşı oranının Türkiye genelinde yüzde 77,5'i geçmesinin  gurur duyulacak bir toplumsal başarı olduğunu belirtti.
 
Koca, "Halen 56 ilimiz ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark  büyük. Aşıyla birlikte tedbirlerin de önemli olduğunu unutmamalıyız." ifadelerini  kullandı.
 
 
 

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