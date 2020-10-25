25 Ekim koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı
25 Ekim 2020 Pazar - 19:03 | Son Güncelleme : 25 10 2020 - 19:05
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 2017 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır.