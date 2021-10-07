25 bin TL! Tüm kiracıları ilgilendiriyor, yüzde 50...

Tüm kiracıları ilgilendiriyor. Geçen yıla göre yüzde 50 artış var. En az 25 bin lira gerekiyor. Ev kiralamak isteyenler son zamanlarda artan masraflardan şikayetçi… Hareketli bir dönem geçiren emlak piyasasında kiralar neredeyse yüzde 50 arttı. Ev sahipleri de kirayı yükseltmek için kiracıları evden çıkarmaya başladı. Kiracıları ev bulma telaşı sararken taşınma masraflarının altından kalkmak da kolay değil. Yeni ev kiralama neredeyse 25 bini buluyor. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan ev kiralama masrafları ile ilgili konuştu.

Gayrimenkul kiralama piyasasında, hareketli bir dönem yaşanıyor. Kiralar önceki yıllara göre yüzde 50 oranında arttı, İstanbul ’un bazı ilçelerinde bu oran yüzde 100’lere kadar çıktı. Yaşanan krizi fırsat bilen ev sahipleri ise eski kiracılarını çıkarıp, evlerini yüksek ücretlerden kiralamak istiyor. Bu nedenle eski kiracıları ev bulma telaşı sardı. Ancak kiracıların yeni bir ev bulmaları da yeterli değil. Kiracıların, depozito, emlak çı komisyonu, nakliye, abonelik ücretleri gibi kalemler nedeniyle ortalama 15 bin TL’den 25 bin TL’ye kadar çıkan bir ücreti gözden çıkarmaları gerekiyor.

3 KİRA BEDELİNİ GÖZDEN ÇIKARIN!

Yeni ev kiralamak isteyenlerin masrafları hakkında bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, “Öncelikle ev kiralarının peşin ödendiği unutulmamalı. Ayrıca taşınmaz malikleri tarafından talep edilen depozito bedelleri de genellikle peşin ödenen tutarlardan. Örneğin 2.500 TL'lik bir daire kiralamasında, 2.500 TL peşin kira, 2.500 TL depozito ve 2.500 TL + KDV tutarında da emlak işletmesinin hizmet bedelini değerlendirdiğimizde toplam tutar 7.950 TL'yi buluyor. Yani boş bir eve yerleşmek için 3 kira bedeli vermek zorundasınız” dedi.

Ancak evin eğer taşındığınız taşınmazın boya badana ihtiyacı varsa bunun için de ortalama 1.500 TL bir masraf var. Temizlik için de 250 TL bir temizlik maliyeti eklendiğinde toplam bedel 9.700 TL'ye ulaşıyor.

ABONELİK ÜCRETLERİ DE VAR

Hakan Akdoğan’ın verdiği bilgilere göre abonelik bedellerinde ise eğer daha önce depozito ödemeniz yoksa doğalgaz için yaklaşık 750 TL, su için 650 TL, elektrik için 350 TL, TV yayını için 100 TL ve internet için 150 TL olmak üzere yaklaşık 2.000 TL verilmesi gerekiyor.

Bunların yanı sıra nakliye masrafları olduğuna da dikkat çeken Akdoğan, ”Oda sayısı, eşya durumu ve taşınmanın şehir içi, şehir dışı konumuna göre nakliye fiyatları değişiyor. Örneğin 2+1 şehir içi bir dairenin nakliye masrafı ortalama 1.900 TL ile 2.500 TL arasında. Eğer şehir dışıysa bunun 2-3 katı” diye konuştu.

25 BİN TL’YE MAL OLUYOR

Toplam masraflar olarak bakıldığında ise yaklaşık 2+1 evi taşınma maliyetinin 14.000 TL’den 25.000 TL’ye kadar çıkabildiğini aktaran Akdoğan, “Geçen yıla göre taşınma masraflarından yüzde 50'ye yakın bir artış var. Bunun yanında kira bedellerinde de benzer bir artış olduğu değerlendirildiğinde bu dönem yeni kiracıların cebinden çıkan paranın miktarı yükseldi” ifadelerini kullandı.