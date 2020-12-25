Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Aralık koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 3.199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim. '' ifadelerini kullandı.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- 25 Aralık koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
25 Aralık koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
25 Aralık 2020 Cuma - 19:19 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 19:27