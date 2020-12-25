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25 Aralık koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

25 Aralık 2020 Cuma - 19:19 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 19:27

Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Aralık koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 543 kişinin testi pozitif çıktı, 256 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Aralık koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 3.199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim. '' ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vefat sayısı
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