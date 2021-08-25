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25 Ağustos koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

25 Ağustos 2021 Çarşamba - 19:22 | Son Güncelleme : 25 08 2021 - 19:36

Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 711 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu,  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 711 Kovid-19 testi  yapıldı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti,  iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 651 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,64,  ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,85 olarak kayda geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 91 milyon 81 bin  547'ye yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 675 bin  810 aşı uygulandı.
 
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla  Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova  ve Antalya oldu.
 
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır  olarak sıralandı.
 
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca, "Görünen ve görünmeyen tablo: Bir ayda yaklaşık 5 milyon test  yapıldı. Çok büyük bir sayı. Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz  bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini  eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var." ifadesini kullandı.
 

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Sağlık Bakanlığı 25 Ağustos koronavirüs tablosu vefat sayısı
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