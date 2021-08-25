25 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu!

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 202 milyon 525 bin 34 TL. 25 Ağustos 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -22-34-49-54-63-89- ve joker:57 oldu.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 25 Ağustos saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilişin ardından 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve 202.895.064,27 TL büyük ikramiye yeniden devretti.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.