25 Ağustos 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.453 -0.86 EURO 9,8750 -0.18
USD 8,3730 -0.29 ALTIN 482,250 -0.93
CANLI BORSA
TÜMÜ

25 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu!

25 Ağustos 2021 Çarşamba - 22:15 | Son Güncelleme : 25 08 2021 - 22:15

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 202 milyon 525 bin 34 TL.


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 202 milyon 525 bin 34 TL. 25 Ağustos 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -22-34-49-54-63-89- ve joker:57 oldu.
 
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 25 Ağustos saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilişin ardından 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve 202.895.064,27 TL büyük ikramiye yeniden devretti.
 
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
 
Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
 

ETİKETLER

Çılgın Sayısal Loto çekiliş 25 Ağustos Çılgın Sayısal Loto
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.