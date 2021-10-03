Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın, Denizli ve Muğla'da; birçok tırnakçılık, dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan 13 dosyası bulunan M.A. adlı kadının Efeler ilçesinde olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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- 24 yıl hapis cezasıyla aranan firari kadın böyle yakalandı
24 yıl hapis cezasıyla aranan firari kadın böyle yakalandı
Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) | 03 Ekim 2021 Pazar - 23:29 | Son Güncelleme : 03 10 2021 - 23:29