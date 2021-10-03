04 Ekim 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.401 -0.35 EURO 10,3060 0.36
USD 8,8610 0.06 ALTIN 501,020 -0.14
CANLI BORSA
TÜMÜ

24 yıl hapis cezasıyla aranan firari kadın böyle yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) |  03 Ekim 2021 Pazar - 23:29 | Son Güncelleme : 03 10 2021 - 23:29

Aydın'da tırnakçılık, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından hakkında 13 dosyası olan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari M.A. isimli kadın polisin yaptığı operasyonla yakalandı.


Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın, Denizli ve Muğla'da; birçok tırnakçılık, dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan 13 dosyası bulunan M.A. adlı kadının Efeler ilçesinde olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

ETİKETLER

Aydın tırnakçılık firari
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.