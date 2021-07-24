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24 Temmuz koronavirüs tablosu! İşte vaka ve vefat sayısı...

24 Temmuz 2021 Cumartesi - 19:38 | Son Güncelleme : 24 07 2021 - 19:43

Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti.


Günün tablosuna ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin. '' uyarısında bulundu.

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