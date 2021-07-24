Günün tablosuna ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin. '' uyarısında bulundu.
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- 24 Temmuz koronavirüs tablosu! İşte vaka ve vefat sayısı...
24 Temmuz koronavirüs tablosu! İşte vaka ve vefat sayısı...
24 Temmuz 2021 Cumartesi - 19:38 | Son Güncelleme : 24 07 2021 - 19:43