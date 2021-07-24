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24 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu!

24 Temmuz 2021 Cumartesi - 22:02 | Son Güncelleme : 24 07 2021 - 22:02

Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'nun bu hafta içerisindeki son çekilişi bu akşam gerçekleşti. Büyük ikramiyenin 185 milyon TL'yi aştığı Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamın kazandıran numaraları belli oldu. İşte 24 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları...


Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 185 milyon TL'yi aştı. 
 
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI
 
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleşti. 24 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar;  13-24-47-73-75-76 ve joker 10 oldu.
 

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