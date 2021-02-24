24 Şubat Şans Topu sonuçları belli oldu!

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunlarından Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 3 milyon 795 bin 383 TL. 24 Şubat 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -2-17-27-32-34- ve +9 oldu.
24 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda çekiliş bu akşam. 24 Şubat Şans Topu çekilişi saat 20.00'de www.millipiyangoonline.com MP TV adresinden canlı olarak takip edilecek. Çekilişin ardından 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.