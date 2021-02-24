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24 Şubat Şans Topu sonuçları belli oldu!

24 Şubat 2021 Çarşamba - 21:48 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 21:48

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu'nda büyük ikramiye 3 milyon 795 bin 383 TL. 24 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları...


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunlarından Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 3 milyon 795 bin 383 TL. 24 Şubat 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -2-17-27-32-34- ve +9 oldu.
 
24 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda çekiliş bu akşam. 24 Şubat Şans Topu çekilişi saat 20.00'de www.millipiyangoonline.com MP TV adresinden canlı olarak takip edilecek. Çekilişin ardından 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.
 

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