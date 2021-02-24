24 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 116 milyon 40 bin 665 TL. 24 Şubat 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -9-26-30-43-54-73- ve joker:63 oldu.
24 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın ikinci Çılgın Sayısal Loto çekilişi 24 Şubat yani bugün saat 21.30'da başlayacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla takip edilebiliyor. Çekiliş sonrasında 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.