24 saatlik toplam aşı sayısı belli oldu!

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 881 bin 755 aşı uygulandı. Dün ise 1 milyon 51 bin 537 aşı uygulanmıştı.

Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 651 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19'la mücadele kapsamında yürütülen aşı seferberliğinde son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 881 bin 755 aşı uygulandı.

En çok aşı yapılan illerde birinciliği koruyan Muğla'da aşılama oranı yüzde 80'i geçti.