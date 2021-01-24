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24 Ocak koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

24 Ocak 2021 Pazar - 19:12 | Son Güncelleme : 24 01 2021 - 19:23

Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Ocak koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 140 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 25 bin 073’e yükseldi. Toplamda 28 milyon 497 bin 084 test yapıldı. Bugün yapılan 148 bin 425 testten, 5 bin 277 yeni vaka sayısı, 684 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 429 bin 605 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 860 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 307 bin 721’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,1, ağır hasta sayısının ise bin 905 olduğu açıklandı. 
 

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