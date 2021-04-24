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24 Nisan koronavirüs tablosu! Bir günde büyük fark, bu kez...

24 Nisan 2021 Cumartesi - 19:23 | Son Güncelleme : 24 04 2021 - 20:28

Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Nisan koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 596 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 183 Kovid-19 testi  yapıldı, 40 bin 596 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi yaşamını yitirdi, hasta  sayısı 2 bin 905 oldu.
 
Son 24 saatte 52 bin 297 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 22 bin 408'e yükseldi.
 
Test sayısı 45 milyon 623 bin 978'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 591  bin 416, vefat sayısı 38 bin 11, ağır hasta sayısı 3 bin 511 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9,  yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1,  ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vefat sayısı
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