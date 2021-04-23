24 Nisan eczaneler açık mı? Hafta sonu eczanelerin çalışma saatleri, eczaneler kaçta açılıyor, kapanıyor?

Sokağa çıkma yasağıyla birlikte eczanelerin de çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. Koronavirüs yasakları sebebiyle birçok işletmenin hafta sonu kapalı olması sonrası, vatandaşlar eczanelerin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak ediyor. Peki Cumartesi Eczaneler açık mı? 24 Nisan eczaneler açık mı? Eczacılar Odası geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapmış ve eczanelerin çalışma saatlerini açıklamıştı.

24 Nisan eczaneler açık mı, eczaneler cumartesi açık mı? Sorusu merak ediliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle eczanelerin açık olup olmadığı sorgulanıyor. Peki, Eczaneler cumartesi açık mı? Eczaneler hafta sonu yasağında açık mı, kaça kadar açık? İ

ANKARA VE KIRIKKALE’DE ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

Ankara Eczacı Odasından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda 81 ilin valiliğine "kısmi kapanma" konulu genelge gönderildiği hatırlatıldı.

Ülke genelinde uygulanmaya başlanan iki haftalık kısmi kapanmada, Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatleri hafta içi 08.30-18.00 ve cumartesi 09.30-17.00 olarak düzenlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla; eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler, zorunlu sağlık randevusu olanlar da bulunuyor.

ECZANELER CUMARTESİ AÇIK MI?

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

Eczaneler hafta sonu nöbetçi olmasalar da nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.