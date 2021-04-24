24 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Pazartesi. Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşam gerçekleştirilen çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.
Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu akşamın kazandıran numaraları 6-19-29-51-62-81 ve 30 joker numarası olarak belirlendi. Çekilişin tamamlanmasının ardından detaylarda açıklandı. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 1 kişi 450.136,90 TL, 4 bilen 292 kişi 1.541,55 TL, 3 bilen 10.387 kişi 108,30 TL ve son olarak 2 bilen 155.365 kişi 10,85 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu