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24 Mart koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

24 Mart 2021 Çarşamba - 19:04 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 19:22

Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 146 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin  762 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 146 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı  1142 oldu.
 
Son 24 saatte 17 bin 761 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 881 bin 643'e yükseldi.
 
Test sayısı 36 milyon 990 bin 175'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 91  bin 282, vefat sayısı 30 bin 462, ağır hasta sayısı 1720 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2,  yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,  ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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