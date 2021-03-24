24 Mart hava durumu! Meteoroloji'den ve AFAD'dan peş peşe uyarı! İl il 24 Mart 2021 hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Mart 2021 tarihli hava durumu raporunu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; Türkiye geneli çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Meteoroloji bugün İstanbul'da karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde kar beklendiğini duyurdu. Ankara'da ise kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam edecek. İşte il il 24 Mart hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumuna (24 -30 Mart 2021) ilişkin bilgilerini paylaştı. Paylaşımda hava sıcaklıklarının ülke genelinde hissedilir derecede 6 ila 15 derece azalacağız, mevsim normallerinin altında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi. İstanbul'da çarşamba akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor. AKOM'dan, "Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi’ne giriş yapması bekleniyor." açılaması yapıldı. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

24 MART HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nin genelinde kar yağışı bekleniyor. Kocaeli ve Balıkesir dolaylarında karla karışık yağmur görülebilir. Perşembe günü Kocaeli-Balıkesir-Çanakkale dolaylarında kar yağışı etkisini sürdürebilir.

Ege Bölgesi'nde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde ara ara kar yağışı görülebilir. Kar; her iki ilde Perşembe günü de etkisini sürdürebilir. Cuma günü Kütahya dolaylarında karla karışık yağmur bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nin geneli sağanak yağmurlu. Yağışlar Perşembe ve Cuma günleri azalabilir. Cuma günü Antalya dolaylarında bulutlar artıyor.İç Anadolu bölgesinin genelinde kar yağışı görülebilir. 3 günlük tahminlere göre yağışların bölge genelinde devam etmesi bekleniyor.

Karadeniz Bölgesi'nde Bolu dolaylarında kar, Gümüşhane çevresinde ise karla karışık yağmur görülebilir. Perşembe ve Cuma günler Bolu- Gümüşhane dolaylarında kar yağabilir.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars-Erzurum dolaylarında karla karışık yağmurun, Hakkari çevresinde ise sağanak yağmurun etkili olması bekleniyor. Perşembe ve Cuma günleri bölge genelinde kar yağışı görülebilir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin geneli yağmurlu. Gaziantep dolaylarında ise sağanak yağmur bekleniyor. Yağışların Perşembe ve Cuma günleri de devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Doğu Akdeniz’in doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi, Ankara, Konya, Kırıkkale, Çankırı ve Antalya’nın doğusunda kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu hadisesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde çok kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde bu akşam saatlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



MARMARA

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, Trakya ile bölgenin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 2°C, 8°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL 3°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

KIRKLARELİ -3°C, 4°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) hafif kar yağışlı

KOCAELİ 3°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

İZMİR 4°C, 11°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANİSA 2°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

MUĞLA 1°C, 8°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Akdeniz’in yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya’nın ve Adana’nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz’de yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 12°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 11°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı gececeği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 12°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 0°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin, bu akşam ilk saatlerde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA -1°C, 2°C

Çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI -1°C, 2°C

Çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR -2°C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 1°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur ve sağanak, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU -3°C, 1°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere kar yağışlı

DÜZCE 1°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU -2°C, 1°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere kar yağışlı

ZONGULDAK 3°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Samsun ile bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-100 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA 1°C, 4°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN 4°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 3°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı zamanla iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 6°C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yükseklerinin bu gece yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve batı kesimleri ile bu gece kuzeydoğuunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden çok kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (60-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAKKARİ 7°C, 12°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 3°C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 6°C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

ok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam kuzey kesimlerinde, gece saatlerinde Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde bu akşam saatlerinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 8°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 7°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 11°C, 15°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı