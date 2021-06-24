24 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 37 milyon 893 bin 405 TL.

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 37 milyon 893 bin 405 TL. 24 Haziran 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -4-14-17-23-51-60- oldu.

24 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre, 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti.