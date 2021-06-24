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24 Haziran koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

AA |  24 Haziran 2021 Perşembe - 19:43 | Son Güncelleme : 24 06 2021 - 19:51

Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 703 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 385 Kovid-19 testi  yapıldı, 5 bin 703 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, hasta  sayısı ise 498 olarak kayıtlarda yer aldı.
 
Ağır hasta sayısı 752 oldu, 5 bin 846 kişinin Kovid-19 tedavisi veya  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 254 bin 708'e yükseldi.
 
Test sayısı 59 milyon 444 bin 650'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 393  bin 248, vefat sayısı 49 bin 417 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9,  yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3,  ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vefat sayısı
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