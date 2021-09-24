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24 Eylül koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

AA |  24 Eylül 2021 Cuma - 19:39 | Son Güncelleme : 24 09 2021 - 20:02

Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.


Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
 
Buna göre, son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin  197 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi öldü, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin  458 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,74,  birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,90 olarak kayıtlara geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 380 bin  295'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 486  bin 569 doz aşı uygulandı.
 
En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir  oldu.
 
 
En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise  Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak  olarak sıralandı.
 
"Alışmak riski artırır"
 
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca, "Alışmak riski artırır. Bugünkü vaka sayısı 27 bin 197, can  kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele  gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar  verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.
 

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