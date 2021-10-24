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24 Ekim koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı

24 Ekim 2021 Pazar - 19:36 | Son Güncelleme : 24 10 2021 - 19:48

Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Ekim koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
 
Buna göre, son 24 saatte 338 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin  792 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı  ise 24 bin 403 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta aşı uygulananların oranı ikinci dozda yüzde 77,49,  birinci dozda 88,87 olarak gerçekleşti.
 
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 115 milyon 255 bin  712'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 90 bin 575  doz aşı uygulandı.
 
En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Muğla Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve  Zonguldak oldu.
 
En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak  sıralandı.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  "Tablo, belirtileri ciddi veya hafif, aramızdan 24 bin 792 kişiye daha virüs  bulaştığını söylüyor. Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini  biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı  yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun." ifadesini kullandı.
 
 

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Sağlık Bakanlığı 24 Ekim koronavirüs tablosu vefat sayısı
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