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24 Ekim koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı

24 Ekim 2020 Cumartesi - 19:05 | Son Güncelleme : 24 10 2020 - 19:24

Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Ekim koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 113 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 2091 kişiye hastalık tanısı konuldu, 69 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 113 bin 427 Kovid-19 testi  yapıldı, 2 bin 91 kişiye hastalık tanısı konuldu.
 
Son 24 saatte 69 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1573 kişi  iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 313 bin 93'e  yükseldi.
 
Toplam test sayısı 13 milyon 105 bin 673'e ulaştı. Hasta sayısı 359  bin 784, vefat sayısı 9 bin 727, ağır hasta sayısı 1699, aktif hasta sayısı 36  bin 964 oldu.
 
Haftalık verilere göre, hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak  doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2,  ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat,  filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.
 
"Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor"
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından  yaptığı paylaşımda, bugün 113 bin 427 test sonucunda 2 bin 91 yeni hastanın  tespit edildiğine işaret ederek, "Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor.  Hastaların tedavisi özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere  uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.
 
 

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