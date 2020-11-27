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24 ayrı suçtan aranan terörist M.S. yakalanıp Türkiye'ye getirildi

DHA |  27 Kasım 2020 Cuma - 17:06 | Son Güncelleme : 27 11 2020 - 18:03

Terör örgütü PKK üyesi olmak ve karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan aranma kaydı buluna M.S., İnterpol Daire Başkanlığı ekiplerince Irak'tan yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.


İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce terörle mücadele alanında yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak ve karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan arama kaydı bulunan M.S., Interpol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildi. M.S. İstanbul Havalimanı'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Terör örgütü üyesi  M.S., İstanbul'dan da hakkındaki soruşturmaların yürütüldüğü Şırnak'a getirildi. 
 
 

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operasyon Türkiye interpol
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