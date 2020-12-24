24 Aralık 2020 altın fiyatları ve altın yorumları: Altın ne olacak, düşecek mi yükselecek mi?

Gram altın güne 460 liranın üzerinde başladı. Çeyrek altın 755 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 3 bin 89 liradan satılıyor. Ons altın da bin 876 dolar civarında seyrini sürdürüyor. Haftanın son işlem gününe bir gün kala altın güne yükselişle başladı. Altın yatırımı yapmak isteyenler ise son günlerde dalgalanmalar yaşayan altının son durumunu araştırıyor. Altın yükselecek mi düşecek mi? sorularına yanıt arıyor. İşte 24 Aralık güncel altın fiyatları ve altın yorumları…

24 Aralık altın fiyatlarında baktığımızda bin 900 dolar seviyelerinden bin 850 dolarlara gerileyen ons altın, ardından bin 800 dolara kadar çekilmişti. Bugün ise ons altın bin 1.875 dolardan işleme alınıyor. Gram altın yeni güne 460 TL'den başladı. Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen altında çeyrek altın ise güne 755 liradan başladı. İşte 24 Aralık 2020 Perşembe altın fiyatları ve yorumları…

24 ARALIK PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın alış: 461,03 TL

Gram altın satış: 461,40 TL

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış: 748,90 TL

Çeyrek altın satış: 755,30 TL

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını alış: 2.989,60 TL

Cumhuriyet altını satış: 3.009,90 TL

YARIM ALTIN

Yarım altın alış: 1.497,10 TL

Yarım altın satış: 1.509,60 TL

22 AYAR BİLEZİK

22 ayar bilezik alış: 417,00 TL

22 ayar bilezik satış: 419,00 TL

ALTIN YORUMLARI: ALTIN NE OLACAK?

Dinamik Menkul tarafından hazırlanan analiz:

"Brexit anlaşması ve zayıflayan dolar endeksinden destek bulan altın, 1873 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye başladı. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam ettiği sürece pozitif algı tekrar gündeme gelebilir.

Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1904 olacaktır. Aksi halde, bu seviyeyi de kırması durumunda 1854 ve 1829 desteklerini takip ediyor olacağız. Destek: 1873 – 1854 – 1829 Direnç: 1904 – 1932 – 1964"

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analiz:

"Geçtiğimiz salı, mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsü ve ABD'de anlaşmaya varılan teşvik paketi değerli metalde aşağı yönlü hareketleri sınırlandırırken, açıklanan makroekonomik veriler ile Noel tatili öncesi ABD dolarındaki toparlanma sinyalleri ons altında zaman zaman sert satışların gözlenmesine neden oldu.

Geçtiğimiz gün ise hafta başından beri gözlenen geri çekilmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın 900 milyar dolarlık mali teşvik paketini imzalamayacağına dair verdiği sinyaller sonrasında yerini tepki alımlarına bırakırken, mutasyona uğrayan koronavirüsün neden olduğu endişeler ve Noel tatili öncesi ABD dolarındaki zayıf görünüm altında yukarı yönlü hareketlerin hızlanmasına neden oldu.

Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1875 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altının da aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1870, 1862 ve 1854 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1880, 1889 ve 1900 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

Salı günü kur tarafındaki yatay hareketlere ek olarak, ABD dolarındaki toparlanma sinyallerinin altına olan talebi baskılaması gram altında satışlara neden olmuştu. Geçtiğimiz gün ise ons altın çevresindeki tepki alımları gram altında yukarı yönlü hareketleri desteklerken, gerçekleşecek olan yılın son TCMB toplantısı öncesi kurdaki aşağı yönlü görünüm yükselişi sınırlandıran unsur olarak karşımıza çıktı.

Teknik olarak incelediğimizde, gram altının 461 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi.

459 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 463, 465 ve 468 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir.

Gelebilecek olası satışlar ile gram altındaki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 459, 457 ve 455 destek seviyeleri takip edilmelidir."

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